Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την After Movie από την εντυπωσιακή βραδιά στο Καλλιμάρμαρο για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να γράψει ιστορία, πραγματοποιώντας το φετινό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο, προσφέροντας ξεχωριστό θέαμα σε περίπου 40.000 φιλάθλους οι οποίοι βρέθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο ώστε να δουν τις αναμετρήσεις ανάμεσα σε ομάδες της Euroleague.

Το «τριφύλλι» παρουσίασε την επίσημη After Movie από εκείνη τη βραδιά, η οποία έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου και το ιστορικό γήπεδο φιλοξένησε την αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (89-66) αλλά και εκείνη ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Παρτιζάν Βελιγραδίου, η οποία έληξε 75-64 υπέρ της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

𝐓𝐡𝐞 𝟔𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐯𝐥𝐨𝐬 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚𝐤𝐨𝐩𝐨𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 | 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞 🎥☘️#UnderTheStars, within the marble walls of history, the night of September 21 will forever echo in the heart of Panathenaic Stadium! ✨



Every iconic moment… pic.twitter.com/7O4JR7YJlJ