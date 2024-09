Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ένα κομμάτι της προετοιμασίας του στο Τράπανι και οι «ερυθρόλευκοι» είπαν με τον δικό τους τρόπο ευχαριστώ, με ένα βίντεο με πλάνα από την περιοχή και τις προπονήσεις.

Ο Ολυμπιακος πέρασε ορισμένες ημέρες στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τράπανι της Σικελίας, όπου μάλιστα έδωσε και φιλικό με την τοπική ομάδα, στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μία δύσκολη νίκη με 95-90.

Η ομάδα του Πειραιά είπε με τον δικό της τρόπο ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αναρτώντας ένα βίντεο με πλάνα από προπόνηση, τα οποία συνόδευσαν με εικόνες από την περιοχή. Πλέον οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφουν την προσοχή τους στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν στη Ρόδο για το Σούπερ Καπ με αντίπαλο το Περιστέρι στον ημιτελικό, το Σάββατο (28/9).

🙏🏽 Trapani grazie per la vostra ospitalità!!!



💪🏽 Now it’s time to go back home and get ready for the first official game of the season!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/QZ0JDWYKtF