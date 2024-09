Κοζέρ: «Έμαθα να κερδίζω με την Ρεάλ, οι νίκες είναι εθιστικές»

Ο Φαμπιέν Κοζέρ σε δηλώσεις του στην παρουσίαση της Αρμάνι Μιλάνο αναφέρθηκε στην θητεία του στην Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και στην νέα του ομάδα.

Ο Φαμπιέν Κοζέρ μετά από 7 χρόνια στην Ρεάλ Μαδρίτης, όπου πανηγύρισε 14 τίτλους, μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο.

Στην συγκεκριμένη απόφαση αλλά και στην θητεία του στην «βασίλισσα» αναφέρθηκε ο Κοζέρ ο οποίος υπογράμμισε πως στην Ρεάλ Μαδρίτης έμαθε να πανηγυρίζει νίκες και τίτλους χαρακτηρίζοντας το όλο αυτό ως κάτι εθιστικό!

Ο Γάλλος γκαρντ με την φανέλα της Ρεάλ κατάφερε να πανηγυρίσει 14 τίτλους και συγκεκριμένα 2 EuroLeague, 6 σούπερ Καπ Ισπανίας, 4 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ισπανίας.

«Το γεγονός ότι κέρδισα 14 τίτλους με την Ρεάλ ήταν πραγματικά ξεχωριστό, κερδίζοντας μάλιστα 2 φορές την Euroleague. Έμαθα πως να κερδίζω στην Μαδρίτη. Έφτασα εκεί χωρίς να έχω κερδίσει κάτι το ιδιαίτερο. Το να είμαι εκεί με ένα σύνολο το οποίο ήδη είχε επιτυχίες, με έκανε να θέλω να γίνω κι εγώ μέρος του»

«Είχα αρκετές επιτυχίες στην Μαδρίτη και ελπίζω να έχω αντίστοιχες και εδώ. Το να νικάς είναι εθιστικό. Θα προσπαθήσω να δώσω τις γνώσεις μου και στους νέους μου συμπαίκτες και ελπίζω κάπως έτσι να κερδίσουμε πολλά παιχνίδια»

