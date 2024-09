Στο Ζάγκρεμπ έλαβε χώρα φιλικό ματς για τη μνήμη του μεγάλου Ντράζεν Πέτροβιτς, στο οποίο έδωσαν το «παρών» τα κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Συγκίνηση όταν εμφανίστηκε και ο... Ντράζεν.

Δυόμιση ώρες απόλαυσης. Δυόμιση ώρες συγκίνησης. Ρίγους. Δυόμιση ώρες γεμάτες από μπάσκετ. Της νέας και της παλιάς εποχής!

Ο αείμνηστος Ντράζεν Πέτροβις ήταν... εκεί. Έστω και ψηφιακά. Προκαλώντας συγκίνηση και δάκρυα στον αδερφό του Άτσο και στη μητέρα του. Και στους φίλους του. Τον Κούκοτς, τον Βράνκοβιτς, Τον Ράτζα, Τον Ντίβατς. Τον Πάσπαλι. Ήταν όλοι εκεί. Και ο Γκάλης με τον Γιαννάκη. Για να τιμήσουν έναν από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών.

Οι καλεσμένοι; Πολλοί και εκλεκτοί. Η Μέκκα του ευρωπαϊκού, και όχι μόνο, μπάσκετ ήταν στο Ζάγκρεμπ. Και συμπαίκτες του από το ΝΒΑ όπως ο Τέρι Πόρτερ και ο Κένι Άντερσον. Η Εθνικ΄'η ομάδα της Κροατίας του '92. Η Γιουγκοσλαβία του '89. Η Σιμπένκα. Η Τσιμπόνα. Η Ρεάλ Μαδρίτης...

Μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ αναμετρήθηκε επίλεκτη ομάδα από την Κροατία με τον Μάριο Χεζόνια να δίνει σόου με 36 πόντους απέναντι στην Team Drazen υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Επικράτησε με 110-107 αλλά το τελικό σκορ μικρή σημασία έχει. Αυτό που έμεινε ήταν η αίσθηση που επικρατούσε στην ατμόσφαιρα.

Αυτή ανατριχίλα προς τιμήν του Ντράζεν στην «Arena Zagreb» και μπροστά σε 15.000 θεατές...

Κροατία: Φιλίποβιτς 3, Πρκατσιν 6, Κρούσλιν 15, Ράντοβτσιτς 2, Χεζόνια 36, Μπράνκοβιτς 6, Ντρέζνιακ 3, Γιορντάνο 16, Γιουνάκοβιτς 5, Λιούμπιτσιτς 4, Νάκιτς 6.

Team Drazen: Μπράιντ 6, Ντιμιτρίεβιτς 9, Μαρίνκοβιτς 6, Μπλάζιτς 4, Μούσα 19, Πιερ 8, Ταβάρες 10, Σενγκέλια 13, Λεσόρ 13, Ομπστ 11, Μαριάνοβιτς 11.

It has been an amazing basketball evening in packed Zagreb Arena tonight, where Croatian and European stars have gathered in honour of Dražen Petrović, who would have turned 60 years of age this year.



A spectacle worthy of one of the greatest basketball legends of all time! pic.twitter.com/JRqdqD1j10