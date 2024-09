Γκραντ: «Θέλουμε να κάνουμε το repeat, όλα αρχίζουν τώρα» (vid)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη σκληρή δουλειά στην προετοιμασία ενώ ο Τζέριαν Γκραντ και ο Δημήτρης Μωραΐτης έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει αρχίσει εδώ και μερικές ημέρες την προετοιμασία του για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο ενώ θα λάβει μέρος και σε ένα φιλικό τουρνουά όπου θα συμμετάσχουν επίσης οι Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Μπάγερν Μονάχου και Αναντολού Εφές.

Το «τριφύλλι» μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media παρουσίασε ξανά πλάνα από τη σκληρή δουλειά των παικτών του Εργκίν Αταμάν, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρέθηκα ξανά με τους συμπαίκτες μου και είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι χρειαστεί. Πραγματικά θέλουμε να κάνουμε το repeat και όλα αρχίζουν τώρα. Αισθάνομαι λίγη κούραση. Πρέπει να επιστρέψουμε σε καλή φόρμα. Όλοι είναι εδώ, δουλεύουν σκληρά και είναι πραγματικά ανταγωνιστικά».

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Μωραϊτης δήλωσε: «Πάμε πολύ καλά. Παρόλο που είμαστε λίγα άτομα, κάνουμε πολύ σκληρή δουλειά. Αρχίζουμε να βρίσκουμε τη χημεία μεταξύ μας. Είναι πολύ καλό που είμαστε η ίδια ομάδα με πέρσι. Έχει ενσωματωθεί πολύ καλά και ο Λορέντζο (Μπράουν). Τώρα περιμένουμε τον Γιούρτσεβεν. Προχωράμε έτσι, πάμε πολύ καλά και ανυπομονούμε για το πρώτο φιλικό».

