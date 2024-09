Ολυμπιακός για Φορντ: «Σαν κακό αστείο»

Ο Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη του Αλφόνσο Φορντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σαν σήμερα (4/9) πριν από 20 χρόνια.

Ο Αλφόνσο Φορντ άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας πεθάνει από λευχαιμία, μία μέρα σαν σήμερα (4/9) πριν από 20 ακριβώς χρόνια, το 2004.

Ο Αμερικάνος γκαρντ είχε περάσει μερικά χρόνια της καριέρας του στην Ελλάδα φορώντας τη φανέλα αρχικά του Παπάγου, στη συνέχεια του Σπόρτιγκ, του Περιστερίου αλλά και του Ολυμπιακού, την περίοδο 2001-02.

Η ομάδα του Πειραιά, τίμησε τη μνήμη του δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του από όταν ήταν παίκτης των «ερυθρόλευκων» ενώ στη λεζάντα υπάρχει το μήνυμα:

«Έχουν περάσει 20 χρόνια από όταν έφυγες από αυτόν τον κόσμο, ακόμα μοιάζει με κακό αστείο...

🙏🏾 It’s been 20 years since you left this world, but it still feels like a bad joke…



🕊️Alphonso Ford: 31.10.1971 - 04.09.2004



♾ Your memory will always be cherished…#OlympiacosBC pic.twitter.com/7JOOhJC3Y4