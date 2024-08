Από το Πουέρτο Ρίκο και την Ταϊβάν, στην Κίνα και το 3on3, ο ΝτεΜάρκους Κάζινς έκανε... στροφή στην καριέρα του.

Μετά τη συμμετοχή του στις λίγκες του Πουέρτο Ρίκο και της Ταϊβάν, ο ΝτεΜάρκους Κάζινς το... γυρίζει στο 3on3. Το Νο5 του Draft της κλάσης του 2010, υπέγραψε μέχρι το φινάλε της σεζόν με την Wuxi WenLv της Κίνας και θα δοκιμάσει την τύχη του εκεί.

Οι τραυματισμοί του μπορεί να μην του επέτρεψαν να ολοκληρώσει όπως ήθελε την καριέρα του στο NBA, το οποίο και άφησε το 2022, όμως η όρεξή του να παίζει μπάσκετ συνεχίζει να υπάρχει.

Και φυσικά αποτελεί πόλο έλξης, αφού ήταν με διαφορά ο πιο δημοφιλής παίκτης στην T1 League της Ταϊβάν. Κάτι που αναμένεται να συμβεί και στην Κίνα, ενόψει της πορείας του στο 3on3.

Olympic Gold Medalist and 4x NBA All-Star DeMarcus Cousins has joined World Tour team Wuxi WenLv 🇨🇳 until the end of the season 👀



How do you think he will do on the #3x3WT? pic.twitter.com/DkLDPNz1qN