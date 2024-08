Ο Ρικ Πιτίνο έπεσε θύμα ληστείας από 2 άτομα που μπήκαν στο γραφείο του και πήραν αρκετά αναμνηστικά αλλά και... μπουκάλι με κρασί!

Ο Ρικ Πιτίνο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς προπονητές στην ιστορία του κολεγιακού μπάσκετ ενώ στην Ελλάδα έγινε γνωστός κατά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια από τον πάγκο της Εθνικής.

Όπως μετέφεραν οι New York Post Sports και επιβεβαίωσε ο ίδιος ο 71χρονος προπονητής, 2 άτομα μπήκαν στο γραφείο του στο Saint John's και έκλεψαν αρκετά πράγματα, των οποίων η συνολική αξία φτάνει τα 375 δολάρια.

Ο Πιτίνο με δημοσίευσή του στο Twitter αναφέρθηκε στο συμβάν, με τον ίδιο να μην ενδιαφέρεται τόσο για τα αναμνηστικά που του πήραν αλλά για ένα μπουκάλι κρασί.

«Πραγματικά αναστατωμένος! Το να μου παίρνουν τα αναμνηστικά μου είναι ένα πράγμα, αλλά το Petrus Pomerol 1985 6L με εκνευρίζει!»

Really upset! Taking my memorabilia is one thing but the 1985 6L Petrus Pomerol has me livid!!! https://t.co/qehmu6HkLu