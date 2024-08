Η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται στην αναζήτηση προπονητή, βάζοντας... αγγελία στο λογαριασμό της στο twitter.

Ο Πέρο Κάμερον απολύθηκε από τον πάγκο της Νέας Ζηλανδίας, μετά την αποτυχία των Tall Blacks να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, μέσω του Προολυμπιακού τουρνουά που έγινε στο ΣΕΦ.

Η απόλυση του Κάμερον έγινε στις 8 Αυγούστου με την ομοσπονδία να αναζητεί το διάδοχό του. Με ένα περίεργο τρόπο. Βλέπετε, οι Νεοζηλανδοί έβαλαν μία αγγελία στο λογαριασμό τους στο twitter (X), στην οποία ζητούν από τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα για μία part time δουλειά, από τις 7 Οκτωβρίου 2024 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2028.

Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 23η Αυγούστου.

🚨🚨 The Tall Blacks are now seeking its next Head Coach for the New Zealand men’s national team, beginning with the FIBA Asia Cup Qualifiers in November this year.



🔗 Find out more and apply now at https://t.co/d6LJRJBDPD pic.twitter.com/lcflZF2dfs