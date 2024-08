Ο Κάιλ Γκάι μοιράστηκε τις σκέψεις του για την απόφαση να τελειώσει την καριέρα του και να επιστρέφει στο πανεπιστήμιο Virginia σε νέο ρόλο.

Μόλις στα 26 του χρόνια, ο Κάιλ Γκάι αποφάσισε να επιστρέψει στο αγαπημένο του Virginia και να πάρει θέση στο επιτελείο της ομάδας σαν athlete development mentor-special assistant.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Τενερίφης μοιράστηκε τις σκέψεις του για την απόφασή του να βγει στη σύνταξη και να επιστρέψει στο πανεπιστήμιό του σε νέο ρόλο.

«Για 22 χρόνια το μπάσκετ υπήρχε μόνιμα στη ζωή μου. 22 χρόνια που έπαιζα συνεχόμενα. Και δε θα τα άλλαζα για τίποτα. Είδα μερικές από τις πιο όμορφες πόλεις και γνώρισα ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Με βοήθησε σε δύσκολες στιγμές. Ποτέ δε με απογοήτευσε.

Από τα βάθη της καρδιάς μου λέω ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους τους συμπαίκτες και προπονητές μου. Κάνατε τη ζωή μου πιο εύκολη και εντός και εκτός παρκέ και δημιουργήσατε αναμνήσεις που θα κρατήσουν για μία ζωή. Στην οικογένειά μου. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξή σας.

Κάποιες φορές πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου να κυνηγήσει κάτι που ο κόσμος θεωρεί τρελό. Και οι περισσότεροι δε θα καταλάβουν το να μην πηγαίνεις στα πολλά λεφτά ή σε μία σπουδαία λίγκα. Και παρ' όλο που είμαι ευγνώμων θέλω να ακούσω την διαίσθησή μου αυτή τη φορά. Ζούμε μόνο μία φορά. Θα ζήσω όπως θέλω. Είμαι καλά με τη καριέρα μου και τα κατορθώματά μου, είμαι πολύ περήφανος που μπορώ να δείξω στα παιδιά μου όσα κάναμε.

Οπότε ναι, αποφάσισα να αποσυρθώ από την ενεργό δράση στο μπάσκετ. Αγαπάω τους οπαδούς μου, το παιχνίδι, και όσα μου έδωσε. Σας ευχαριστώ παιδιά! Ευχαριστώ το μπάσκετ.

Wanted everyone to hear it from me 🫶🏼



It’s impossible to thank everyone but I did my best. To my family, my agents, and team around me I’m in your debt.



Been a hell of a ride. 🤞🏼@excelsm @excelbasketball #ChaseCrazy #FailHarder pic.twitter.com/b35VLnFSuY