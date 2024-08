Ο Μάρκους Τζόρνταν, γιος του θρυλικού Μάικλ Τζόρνταν, έκανε δημόσια χρήση λευκής σκόνης σε διακοπές του στη Γαλλία.

Μετά τον χωρισμό του με την Λάρσα Πίπεν, ο Μάρκους Τζόρνταν απασχόλησε και πάλι τα διεθνή ΜΜΕ και τις κάμερες που τον «συνέλαβαν» στη Γαλλία όπου κάνει διακοπές μαζί με τη νέα του σύντροφο, Άσλι Στίβενσον.

Συγκεκριμένα ο γιος του μεγάλου Μάικλ Τζόρνταν «πιάστηκε» να κάνει δημόσια χρήση λευκής σκόνης και δη την ώρα που έτρωγε. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί κάτι ενώ η Daily Mail ανέφερε ότι υπήρξε επικοινωνία με τους εκπροσώπους του χωρίς να γίνει κάποιο συγκεκριμένο σχόλιο.

NEW: Marcus Jordan, son of NBA legend Michael Jordan, was seen snorting a white powder during a poolside lunch in the South of France



Smiling having a great time. pic.twitter.com/cD7X2qTaHW