Γκριν: «Τρελό που ο Γκομπέρ δεν είναι βασικός, μόνο στην Team USA θα το δικαιολογούσα» (vid)

O Ντρέιμοντ Γκριν μίλησε για τον Ρούντι Γκομπέρ και την Εθνική Γαλλίας

H Γαλλία πέταξε εκτός συνέχειας τον Καναδά σε ένα ματς που ο Γκομπέρ όχι μόνο έλειπε από τη βασική πεντάδα, αλλά αγωνίστηκε μόνο τρία λεπτά στο ματς. Αυτό φάνηκε να παραξενεύει τον Ντρέιμοντ Γκριν που τοποθετήθηκε στην απόφαση του Κολέ να τον χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο.

«Είναι τρελό το να είναι εκτός πεντάδας σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στους Ολυμπιακούς σαν παίκτης του ΝΒΑ, εκτός της Team USΑ», ήταν τα λόγια του. Ο παίκτης των Τίμπεργουλβς.

Στα τρία πρώτα ματς ήταν βασικός και η εικόνα της Γαλλίας προβλημάτισε, ενώ στον προημιτελικό ο Κολέ επέλεξε πεντάδα με τους Ντιλίκινα, Κορντινιέ, Μπατούμ, Γιαμπουσέλε και Γουεμπανιάμα. Στα πρώτα ματς έπαιζε με βασικούς τους... πύργους Γκομπέρ και Γουεμπανιάμα.

