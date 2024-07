Χέρμπερτ: «Ήμουν σε ψυχιατρική κλινική για 2 εβδομάδες»

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ μίλησε ανοιχτά για τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπισε στο παρελθόν.

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ από το 2021 βρίσκεται στο «τιμόνι» του πάγκου της εθνικής Γερμανίας, έχοντας καταφέρει να τους φτάσει την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ το 2023 ενώ έναν χρόνο νωρίτερα κατέκτησε τη δεύτερη θέση της Ευρώπης.

Όπως αποκάλυψε ωστόσο ο ίδιος ο 65χρονος Καναδός τεχνικός, σε συνέντευξη για ένα βιβλίο με τίτλο «The boys gave me back my life» («Τα παιδιά μου έδωσαν πίσω τη ζωή μου»), για 6 χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ είχε περάσει και ένα διάστημα σε ψυχιατρική κλινική.

«Ήμουν σε ένα σημείο που δεν θα ήθελα να το βιώσω ξανά. Πάλεψα για 6 χρόνια με αυτό. Δεν μπορούσα να καταλάβω ούτε το πως κατέληξα σε αυτό. Η χειρότερη στιγμή ήταν ένα προπονητικό camp στην Τσεχία. Δεν τα κατάφερα. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Μετά από αυτό ήμουν σε ψυχιατρική κλινική για δύο εβδομάδες.

Παίκτες όπως ο Μο Βάγκνερ έχουν ήδη κάνει θετικά σχόλια για εμένα σε τουρνουά όπου έδειξα τα συναισθήματά μου. Τώρα που ξέρουν την ιστορία μου μπορούν να το εκτιμήσουν διαφορετικά».