Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός με Ναν και Κάνααν σε Super Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Τρίτος τελικός με σημαντικό προβάδισμα για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως ακόμα τα πάντα είναι πιθανά καθώς οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά αγωνιστικά.



Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να βάλει πίεση στους γηπεδούχους από το ξεκίνημα. Ριμπάουντ, κανένα εύκολο καλάθι, όχι σκορ στο ανοιχτό γήπεδο για το «τριφύλλι». Οι ερυθρόλευκοι γνωρίζουν ότι εφόσον έχουν το πάνω χέρι ή είναι τουλάχιστον κοντά στο σκορ όσο η αναμέτρηση πλησιάζει προς το τέλος, θα έχουν σημαντική πιθανότητα για το διπλό που θα τους δώσει τον τίτλο.



Ο κόουτς Μπαρτζώκας θα εστιάσει και πάλι στην προστασία του «ζωγραφιστού» καθότι οι πράσινοι δύσκολα ματσάρονται όταν έχουν συνεχή, σταθερή παραγωγικότητα από την καρδιά της ρακέτας. Ο Μιλουτίνοφ είναι σε εξαιρετική κατάσταση και η pack the paint άμυνα (η οποία δημιουργεί έναν κλοιό γύρω από τη ρακέτα με 4 παίχτες να κλείνουν προς τα μέσα) τον προστατεύει από τη φθορά, καθώς εξωθεί τον αντίπαλο σε πολλές περιφερειακές εκτελέσεις.



Οι ερυθρόλευκοι θα κυνηγήσουν κάθε καλή κατάσταση στο ανοιχτό γήπεδο και θα προσπαθήσουν να φθείρουν τον Κώστα Σλούκα με τους Γκος-Μακίσικ (ή τον Ουόκαπ στο χαμηλό ποστ) σε καθαρές ένας εναντίον ενός καταστάσεις.



Ο Παναθηναϊκός παίζει ένα do or die παιχνίδι. Η ομάδα αυτή έχει αποδείξει φέτος ότι ξέρει να στέκεται στα πόδια της και να επιβιώνει παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο. Βασικό μέλημα για τον κόουτς Αταμάν είναι η νίκη αλλά και το να αλλάξει, μέσα από τον τρόπο που θα έρθει αυτή, την ατμόσφαιρα στη σειρά.



Οι πράσινοι οφείλουν να πιάσουν -για πρώτη φορά στους τελικούς – υψηλά αμυντικά standards κρατώντας χαμηλά τον Ολυμπιακό σε παραγωγικό επίπεδο. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να είναι επιθετικοί και να κερδίσουν πλήθος προσωπικών μονομαχιών, καταθέτοντας τον γνωστό τους two-way χαρακτήρα (αποτελεσματικότητα σε άμυνα και επίθεση). Στην κατεύθυνση αυτή θα χρειαστούν οπωσδήποτε ένα μεγάλο παιχνίδι από τον Κέντρικ Ναν ο οποίος δεν είναι τόσο επιδραστικός μέχρι τώρα στους τελικούς. Είναι ο παίχτης που ανεβάζει τα “οκτάνια” της επίθεσης του Παναθηναϊκού και το τρίτο ματς μπορεί να είναι η δική του στιγμή.



Το “τριφύλλι” χρειάζεται μια πειστική νίκη για να αλλάξει το κλίμα, ξεκινώντας τη μεγάλη του αντεπίθεση. Η έλλειψη άγχους είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι για αυτό και το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα μπορεί να έχει το πλεονέκτημα σε ένα πολύ κλειστό ματς σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που θα θελήσουν να πάρουν το τιμόνι στα χέρια τους από νωρίς, χτίζοντας μια διαφορά που θα τους αποφορτίσει.



