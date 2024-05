Θέλω να βλέπω μπάσκετ: Με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Final Four

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη του Final Four με το βλέμμα στο... στέμμα και το Θέλω να Βλέπω Μπάσκετ είναι εδώ για να σας στείλει ταμεία.

«Θέλω να βλέπω μπάλα με γκολ ανατροπής» αναφέρει το τραγούδι στο νέο τηλεοπτικό σποτ της Novibet, το οποίο έχει γίνει ήδη... σύνθημα στα χείλη του κόσμου, σε μια από τις πιο επιτυχημένες καμπάνιες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση.

Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε (24/5, 19.00): Το τριφύλλι επιστρέφει σε Final Four κι η δίψα για την 7η κούπα είναι τεράστια. Απέναντί του όμως είναι η καλοδουλεμένη μηχανή της Φενέρ. Σε τέτοιου είδους ματς το να κάνεις πρόβλεψη ό,τι και να πεις είσαι στο 50-50 κι αυτό δεν το θέλουμε. Θα πάμε στα ειδικά παικτών και θα προτιμήσουμε το over 11.5 του Μότλεϊ, ο Ναν στην πρώτη του παρουσία σε τέτοιου είδους διοργάνωση μπορεί να κάνει ματσάρα αλλά το over 18.5 είναι πολύ ψηλά καθώς η Φενέρ θα κοιτάξει να τον περιορίσει. Το πόσο θα φανεί αλλά θα πάμε με το under 18.5. Θα πάμε επίσης με το over 13.5 του Χέιζ-Ντέιβις αλλά και τις over 5.5 ασίστ του Σλούκα. Συνολική απόδοση από τη Novibet στο... 11.00!

Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός (24/5, 22.00): Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την ομάδα που του στέρησε τον περσινό τίτλο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Μου αρέσει πολύ το Ολυμπιακός +5.5 σε απόδοση 1.79 ενώ στα ειδικά των παικτών θα πάρω σε πόντους το over 10.5 του Κάνααν, το over 10.5 του Καμπάτσο, το over 6.5 του Φαλ και το over 9.5 του Ταβάρες σε συνολική απόδοση που μας τα δίνει όλα αυτά τα... καλούδια η Novibet 21.50.

