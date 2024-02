Επανάσταση στο μπάσκετ: Ξεχάστε τη μπάλα που ξέρατε (vid)

Η μπάλα μπάσκετ φτιαγμένη από 3D εκτυπωτή χωρίς δέρμα και «χωρίς αέρα» έφτασε.

Μπορεί ακόμη να βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και σε καμία περίπτωση να μην απειλεί τις παραδοσιακές μπάλες που όλοι γνωρίζουμε, ωστόσο η πρωτότυπη ιδέα πήρε σάρκα και οστά.

Μία μπάλα μπάσκετ φτιαγμένη από έναν 3D εκτυπωτή, η οποία μάλιστα δεν έχει την ανάγκη για αέρα αφού επί της ουσίας αποτελεί ένα πολύ δυνατό κουφάρι. Το ποσό μπορεί ακόμη να μην είναι ιδιαίτερα προσιτό για την αγορά της, ωστόσο αποτελεί παράδειγμα για διάφορες άλλες καινοτομίες που μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον.

Και αν το συγκεκριμένο προϊόν μοιάζει αρκετά «εξωγήινο» στον χώρο του μπάσκετ, να θυμίσουμε ότι αντίστοιχα περίεργη φαινόταν η ιδέα του να υπάρξει αγωνιστικός χώρος από LED, το οποίο θα έχει απλά την εικόνα ενός παρκέ και έχει δοκιμαστεί αρκετές φορές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πολύ πρόσφατα, στο All Star Game του NBA.

So Wilson made a $2500 AIRLESS basketball from 3D printing techniques. It won’t be replacing a leather ball anytime soon, but honestly a pretty damn cool idea pic.twitter.com/Cj1oHpsl5f