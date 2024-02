Οι παίκτριες της Ιρλανδίας εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης αφού αρνήθηκαν να χαιρετήσουν τις αθλήτριες του Ισραήλ και έμειναν στον πάγκο τους κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων!

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πρόσφατα πως πάνω από 27.230 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 66.452 έχουν τραυματιστεί από τις επιθέσεις των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά τους, οι διεθνείς μπασκετμπολίστριες της Εθνικής Ιρλανδίας εξέφρασαν την αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης και την αντίθεσή τους στη γενοκτονία του Ισραήλ αφού αρνήθηκαν να χαιρετήσουν τις Ισραηλινές πριν από τον μεταξύ τους αγώνα στα προκριματικά του EuroBasket Women 2025!

Μάλιστα έμειναν στον πάγκο τους κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Εξαλλου, στον πρόσφατο αγώνα της Μπασκόνια με τη Μακάμπι για τη EuroLeague, οι Βάσκοι στις εξέδρες φώναξαν συνθήματα για λευτεριά στην Παλαιστίνη και γενοκτονία του κράτους του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

