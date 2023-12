Τρομερό ξύλο μεταξύ διαιτητών σε αγώνα παίδων στις ΗΠΑ (vid)

Σκηνές απείρου κάλλους έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ και δη σε αγώνα για το παιδικό πρωτάθλημα στο Κολοράντο.

Έχουμε δει παίκτες να τσακώνονται και να παίζουν ξύλο μεταξύ τους. Έχουμε δει και προπονητές να τσακώνονται. Έχουμε δει παίκτες και προπονητές να το... κάνουν ροντέο. Έχουμε δει φυσικά φιλάθλους. Όμως... διαιτητές να ανταλλάσσουν γροθιές, ενδεχομένως και ποτέ!

Το περίεργο, αυτό σκηνικό, έλαβε χώρα στο Κολοράντο των ΗΠΑ και δη σε αγώνα για το παιδικό πρωτάθλημα μεταξύ των ομάδων Cherry Creek και Legend Blue. Κανείς δεν κατάλαβε ποια ήταν αφορμή για να συμβεί αλλά εντελώς ξαφνικά οι τρεις διαιτητές άρχισαν να παίζουν ξύλο μεταξύ τους.

Ο καυγάς ξεκίνησε στην τελευταία περίοδο του αγώνα ενώ στη συνέχεια τιμωρήθηκαν και οι τρεις διαιτητές του αγώνα χωρίς να έχουν το δικαίωμα να «σφυρίξουν» ξανά.

Δείτε το περίεργο σκηνικό

Last Saturday, at a Colorado youth basketball game, three referees got into an all-out brawl in the middle of the court.



The fight broke out during the fourth quarter of a fourth-grade boys’ basketball game between Cherry Creek and Legend Blue.



