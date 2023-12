Ο Χολαργός θα πραγματοποιήσει για 6η φορά το χριστουγεννιάτικο καμπ με σκοπό τη βελτίωση της άμυνας των νεαρών αθλητών της ομάδας.

Για 6η φορά, από τις 3 μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου του 2024, οι νεαροί αθλητές από 3,5 έως και 17 ετών θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο χριστουγεννιάτικο καμπ του Χολαργού που έχει σκοπό την ενδυνάμωση και τη βελτίωση στο σουτ ενώ ιδιαίτερη βάση θα δοθεί και στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι μέρος του προγράμματος θα είναι τόσο η Διατροφολογία όσο και η Αθλητική Ψυχολογία.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ομάδας:

Ο Holargos BC ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 6ου AFTER CHRISTMAS BASKETBALL CAMP – “IMPROVE YOURSELF ON DEFENSE ”, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γήπεδο Χολαργού “Αντώνης Τρίτσης” και στο 2ο Γυμνάσιο Χολαργού, στις 3, 4, 5 & 7 Ιανουαρίου 2024, με τη συμμετοχή παιδιών ηλικίας από 3,5 έως 17 ετών και ώρες 9:00 έως 14:00.

Οι συμμετέχοντες αθλητές θα δουλεύουν χωρισμένοι σε 6 σταθμούς (stasionary):

1. SHOOTING:

Εκμάθηση τεχνικής, χωρίς μπάλα.

Βασικό footwork του σουτ.

Μηχανική του σουτ με μπάλα.

Ασκησιολόγιο με μπάλα.

Μέρος του προγράμματος προπόνησης θα είναι:

DR DISH - SHOOTING MACHINE (βλ. φωτογραφία)

THE SHOT - SHOOTING CORRECTION, μηχάνημα βελτίωσης της μηχανικής του σουτ.

2. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ:

Το Γυμναστήριο της ομάδας HolaVipGym, εντός του γηπέδου Αντώνης Τρίτσης, θα είναι διαθέσιμο για τους νεαρούς αθλητές, υπό την επίβλεψη των γυμναστών της ομάδας οι οποίοι θα τους προετοιμάζουν καθημερινά με προγράμματα διατατικών ασκήσεων, ενδυνάμωσης αναλογικά με την ηλικία και αποθεραπείας, στο τέλος του προγράμματος. Στο πρόγραμμα εκγύμνασης συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

το επαναστατικό σύστημα προπόνησης BLAZEPOD LIGHTS, με το οποίο βελτιώνει ο αθλητής το χρόνο αντίδρασης του και την ανάπτυξη της αντοχής του,

εξειδικευμένα όργανα γυμναστικής (πχ. bosu balls, resistance bands, sand bags, ripcones, D-man, sliders) για τη βελτίωση της εκρηκτικότητας και της δύναμης.

3. 1V1 DEFENSE: Βασική αμυντική στάση, ομιλία, footwork.

4. 2V2 DEFENSE: Jump to the ball, Help and Recover.

5. 3V3 DEFENSE: Strong side help, Weak side help.

6. 4V4 – 5V5 SCRIMMAGE GAMES: “Defense wins”

Οι μικρότεροι αθλητές μας θα ακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην ηλικία τους και θα δουλέψουν πάνω σε:

Regulations of the game.

Footwork with the ladder.

Ισορροπία, ιδιοδεκτικότητα.

Dribbling glasses ball handling.

Passing drills.

Shooting drills.

Blazespot lights Για την βελτίωση της περιφερειακή όρασης και την ταχύτητα αντίδρασης.

Balloon drills.

1V1, 2V2, 3V3 Scrimmage Games.

Ζωγραφική με θέμα το μπάσκετ, μέσα σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

Μέρος του προγράμματος θα είναι και η:

Αθλητική Ψυχολογία με την Ψυχολόγο μας, κυρία Ροΐδου Φάννη.

Διατροφολογία Αθλητών με την Διατροφολόγο μας, κυρία Μπαλλά Ιωάννα.

Υπεύθυνος προγράμματος: Νίκος Λινοξυλάκης.

Υπάρχει δυνατότητα προσέλευσης πριν τις 09:00 (κατόπιν συνεννόησης) καθώς και φύλαξη των παιδιών έως τις 16:00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του Συλλόγου

Καθημερινές 17:30-21:00

Σάββατο 10:00-13:00