Στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του EuroCup Γυναικών, ο Παναθηναϊκός αναμετρήθηκε στην Τουρκία με αντίπαλο τη Μπεσίκτας και κατάφερε με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, επικρατώντας με 80-79.

