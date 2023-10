Η Μαριέλλα Φασούλα αναμένεται να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Η Μαριέλλα Φασούλα στάθηκε άτυχη. Αγωνιζόμενη με την ομάδα της στην Ισπανία, την Αβενίδα υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο διάστημα.

Ο τραυματισμός συνέβη στο ματς της Μπολόνια για τη EuroLeague Γυναικών. Η ισπανική ομάδα ηττήθηκε με 79-75, με τη διεθνή σέντερ να αγωνίζεται 22:15 προτού αποχωρήσει, μετρώντας 14 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Η Αβενίδα ενημέρωσε ότι θα απαιτηθεί επέμβαση για να διορθωθεί η ζημιά. Η Φασούλα ήταν ανάμεσα στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή Πέτρου Πρέκα για τα ματς των προκριματικών του EuroBasket 2025 (με την Ελλάδα να διοργανώνει έναν όμιλο και την τελική φάση) κόντρα σε Εσθονία και Μεγάλη Βρετανία και φυσικά δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί.

Perfumerias Avenida have confirmed that Mariella Fasoula has ruptured her ACL. 🥺



We wish you a speedy recovery @FasoulaMariella 💙#EuroLeagueWomen pic.twitter.com/LbCaKCBisC