Πένθος στη Βουλγαρία, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο Ατάνας Γκολομέεβ.

Ο θρύλος του βουλγαρικού μπάσκετ, Ατάνας Γκολομέεβ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Ο Γκολομέεβ θεωρούταν θρύλος του βουλγάρικου μπάσκετ, αφού είχε μεγάλη επίδραση στα δρώμενα του αθλήματος. Είχε συμμετάσχει σε πέντε Ευρωμπάσκετ (1969, 1971, 1973, 1975, 1977), ενώ υπηρέτησε το άθλημα που αγαπούσε και από το πόστο του προπονητή.

Ξεκίνησε τη καριέρα του από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (1965-1968), πριν ακολουθήσει το δρομολόγιο της Ακαντέμικ (1969-1974), της Λέφσκι (1974-1981, 1983-1984) και Αντάνα (1981-1983).

Όταν ολοκλήρωσε τη καριέρα του ως παίκτης, θέλησε να συνεχίσει στο άθλημα από το πόστο του προπονητή. Έτσι, ανέλαβε τη Λέφσκι Σόφιας για τη σεζόν 1985-1986.

Το 2019 εντάχθηκε και στο Hall Of Fame της FIBA.

A legend of the game, a Hall of Famer, a role model. ❤️‍🩹



Bulgarian basketball legend Atanas Golomeev has passed away at the age of 76.



⭐️ All-Star Five: #EuroBasket 1971, 1973, 1975, 1977 pic.twitter.com/Mku7kyR4Zp