Η Φινλανδία νίκη την Λιθουανία σε ένα φιλικό παιχνίδι που κρίθηκε με buzzer beater, κάνοντας παράλληλα και ρεκόρ προσέλευσης θεατών.

Sold out ήταν η Nokia Arena στο φιλικό Φινλανδία-Λιθουανία, εκεί όπου οι οικοδεσπότες επικράτησαν επί της Λιθουανίας 81-79 με buzzer beater!

Μάλιστα, 13.504 θεατές παρακολουθήσαν δια ζώσης το παιχνίδι, αριθμός που αποτελεί και ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών στο φινλανδικό μπάσκετ.

Talk about preparation games 👀 😳



🇫🇮 Finland beat Lithuania at the buzzer 🚨 in front of record-breaking Finnish crowd at Nokia Arena 🔥



Lauri Markkanen dropped 24 points, 7 rebounds, 3 assists and 2 steals 🥶#FIBAWC x #WinForFinland pic.twitter.com/v8c2N9qwNP