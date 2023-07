Μην ψάχνετε να βρείτε την επόμενη ομάδα του Νίκολα Μίροτιτς. Έγινε γνωστή. Ανακοινώθηκε από τον Αρίωνα Αγίου Αρτεμίου!

Έναν άκρως χιουμοριστικό τρόπο επέλεξε η ομάδα μπάσκετ του Αγίου Αρτεμίου για να σχολιάσει τα τελευταία τεκταινόμενα αναφορικά με τον Μαυροβούνιο σταρ!

Την ώρα που τον ήθελε η μισή Ευρώπη και εκείνος άλλαζε αποφάσεις από τη μία ημέρα στην άλλη, ο Αρίων έβαλε τέλος στο... σίριαλ καθώς ανακοίνωσε τον Νίκολα Μίροτιτς!

Μάλιστα στην... ανακοίνωση ανέφερε ότι 32χρονος «Μίρο» υπέγραψε για δύο χρόνια έναντι της... βενζίνης του και ενός τμήματος υποδομών!

💣 Nikola Mirotic and Arion Bc is a done deal.

🤝🏻 The 32 yo PF signed a 2-year contract for τις βενζίνες του and ένα τμήμα υποδομών.#werisetogether #arionbc #Euroleague 🏀🔵 pic.twitter.com/K9Bwnqbr5z

— Γ.Σ. Αρίων Αγίου Αρτεμίου (@ariongs1928) July 29, 2023