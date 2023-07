Το EuroBasket Εφήβων δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις στη Σερβία. Η ισχυρή καταιγίδα έφερε προβλήματα και στο ματς Πολωνία - Τουρκία οι παίκτες έκαναν πάσες στα τελευταία πέντε λεπτά, διαμαρτυρόμενοι για το νερό που έσταζε και την ανυπαρξία κλιματισμού, συνθήκες που παραλίγο να προκαλέσει πολλούς τραυματισμούς.

Το ματς της Ελλάδας με την Ιταλία είχε 40λεπτη διακοπή, λόγω των υδάτων που έσταζαν από την οροφή στο παρκέ. Στο ματς της Πολωνίας με την Τουρκία, το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο.

Τα νερά στο παρκέ δεν ήταν αρκετά, με τον κλιματισμό να μη λειτουργεί και το παρκέ να γίνεται... πίστα πάγου. Αφού οι παίκτες γλίστρησαν αρκετές φορές, κινδυνεύοντας με τραυματισμό, ενώ οι διαιτητές επέμεναν να συνεχιστεί το ματς, πήραν το... νόμο στα χέρια τους.

Οι παίκτες των δύο ομάδων, στα πέντε τελευταία λεπτά του ματς, απλώς κατέβαζαν την μπάλα και άλλαζαν την κατοχή μόλις τελείωνε ο χρόνος. Ο τελευταίος πόντος σημειώθηκε με μία βολή του Βάλτσζακ 5:02 πριν το τέλος για το τελικό 78-63 υπέρ της Τουρκίας.

Chaos at the FIBA U18 European Championship in Nis, Serbia. Heavy rain and no air-conditioning caused unsafe conditions and multiple serious injuries caused players to essentially boycott finishing the game with 5 minutes left. Next game starting regardless. The show must go on pic.twitter.com/MauCzsUza8