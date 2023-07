Η Γαλλία με τα...μαγικά του Καμαρντίν στην παράταση, λύγισε το επτάψυχο Ισραήλ (89-79) και κατέκτησε τον τίτλο του Eurobasket U20.

Στην παράταση έμελλε να κριθεί και ο μεγάλος τελικός του Eurobasket U20. H Γαλλία αν και δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στο Ισραήλ, επικράτησε στον έξτρα χρόνο με 89-79, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί στη διοργάνωση όπου τερμάτισαν και αήττητοι!

Εξαιρετικός ο Καμαρντίν με σπουδαία συμβολή, μεγάλα τρίποντα και κομβικές πάσες στην παράταση. Σταμάτησε στους 23 πόντους με 7 ασίστ, ενώ 26 με 5 ριμπάουντ είχε ο Ρεϊνό. Από την άλλη, 31 είχε ο Γιακόβ, 17 με 16 ριμπάουντ ο Γουλφ και 15 ο Ζίπερ.

Μετά το 5-4 που προηγήθηκαν οι Γάλλοι στο ξεκίνημα, οι Ισραηλινοί τους... αιφνιδίασαν με την αντεπίθεσή τους και έφτασαν στο double-score και το +9 (7-16) με τον Γιακόβ, διατηρώντας το προβάδισμα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Οι τρικολόρ αποφάσισαν να... τρέξουν και με σερί στα αρχικά λεπτά της δεύτερης περιόδου μείωσαν σε 24-26, ενώ πήραν τα ηνία με τον Τραορέ στο 16' (33-32) με το σκορ του ημιχρόνου να είναι υπέρ τους.

Η Γαλλία έμεινε μπροστά διατηρώντας μία σταθερή απόσταση από τους αντιπάλους της και στο τρίτο δεκάλεπτο. Βέβαια, το 61-51 του 27' μετατράπηκε σε 61-57 για το 30' από τον Γουλφ κρατώντας ανοιχτά τα δεδομένα του ματς. Το ξέσπασμα των Ισραηλινών δεν σταμάτησε εκεί. Ο Αϊζίκ με τρίποντο έκανε το 68-65 3'14'' και ο Γουλφ ήταν εύστοχος για το 68-70 στο 1'54''. Ο Καμαρντίν μοίρασε και σκόραρε προκειμένου οι τυπικά

γηπεδούχοι να φτιάξουν ένα σερί 4-0 (72-70). Ο Γουλφ ήταν και πάλι εκεί για να φέρει την ισορροπία που εξελίχθηκε σε κατάσταση κανονικής περιόδου, με το άστοχο σουτ του Ρεϊνό να στέλνει το ματς στην παράταση.

WHAT HAVE YOU DONE, ILIAS? 🤯 #FIBAU20Europe pic.twitter.com/BYYZfZqqBn