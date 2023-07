Μικρό διάλειμμα με το ταξίδι τους στην Κίνα κάνουν τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, όπως ενημέρωσε ο Γιάννης μέσω του λογαριασμού του.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο... ξέκλεψαν λίγο χρόνο για ένα ταξίδι μακρινό. Όπως «αποκάλυψε» ο Γιάννης μέσω των social media, εκείνος και τα αδέρφια του, Θανάσης - Κώστας και Άλεξ έκαναν την διαδρομή μέχρι τον συγκεκριμένο προορισμό!

Οι σχετικές φωτογραφίες δείχνουν και τους τέσσερις να χαμογελούν με τον Greek Freak να γράφει πως είναι «Φοβερό να βρισκόμαστε πίσω στην Κίνα με την οικογένεια».

Great to be back in China with the fam 💪🏾🙌🏾 pic.twitter.com/XSPzSU7i2d