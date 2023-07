Ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόζα, συμπεριλήφθηκε στην προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής για την προετοιμασία ενόψει της συμμετοχής της «αλμπισελέστε» στο Pre Qualifying Tournament που δίνει εισιτήριο για τα προολυμπιακά τουρνουά.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Pre Qualifying Tournament της FIBA America που θα διεξαχθεί στο Σαντιάγκο ντελ Εστέρο, η ομοσπονδία μπάσκετ της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι θα δώσει πέντε φιλικούς αγώνες στην Ισπανία και την Τσεχία.

Συγκεκριμένα, η Αργεντινή με προπονητή τον Πάμπλο Πριχιόνι, θα περιοδεύσει στην Ευρώπη για τρεις εβδομάδες κι εν συνεχεία θα επιστρέψει στη βάση της πριν από το Pre Qualifying Tournament που θα λάβει χώρα το διάστημα 14-20 Αυγούστου στο Σαντιάγκο ντελ Εστέρο με αντιπάλους τον Παναμά (14/8), τις Μπαχάμες (16/8) και την Κούβα (17/8).

Τα Pre Qualifying Tournaments δίνουν εισιτήριο για τα προολυμπιακά τουρνουά και αυτό θα επιδιώξει η Αργεντινή, με δεδομένο ότι έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 41 χρόνια και έτσι δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την απευθείας πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Στην προεπιλογή της «αλμπισελέστε» βρίσκεται μεταξύ άλλων ο Λούκα Βιλντόζα του Παναθηναϊκού καθώς και οι Νίκολα Μπρουσίνο (Γκραν Κανάρια), Φακούντο Καμπάτσο, Γκάμπριελ Ντεκ (Ρεάλ) και Κάρλος Ντελφίνο (Πέζαρο).



