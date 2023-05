Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς συνεχίζει την καριέρα του στο Πουέρτο Ρίκο, όπου «γράφει» εξαιρετικά νούμερα μετά την αποχώρησή του από το ΝΒΑ.

Η αλήθεια είναι ότι μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς, ο «Boogie» δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στα ίδια... All Star επίπεδα.

Μετά και το τελευταίο του πέρασμα από τους Ντένβερ Νάγκετς τη σεζόν 2021-22, ο Κάζινς εμεινε στα... αζήτητα του ΝΒΑ και αποφάσισε να δοκιμάσει το κάτι διαφορετικό στην καριέρα του μετακομίζοντας στο Πουέρτο Ρίκο και πιο συγκεκριμένα στους Mets De Guaynabo. Μάλιστα στο τελευταίο ματς της ομάδας του, ήταν εκείνος που χάρισε τη νίκη ευστοχώντας σε τρίποντο στο τέλος για το 101-100. Το εν λόγω παιχνίδι ήταν και ντέρμπι κορυφής για το B' Γκρουπ του πρωταθλήματος, απέναντι στην Vaqueros De Bayamon του... γνώριμου Τζέικομπ Γουάιλι! ,

Συγκριμένα είχε τελειώσει το παιχνίδι με 31 πόντους, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 5 λάθη στα 24 λεπτά που είχε αγωνιστεί. Συνολικά ο ΝτεΜάρκους Κάζινς έχει 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο όπου έχει κατά μέσο όρο 21 πόντους, 10.2 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ, 1.3 κλεψίματα, 1.3 κοψίματα και 3.4 λάθη με 28.4 βαθμούς στο ranking. Να σημειωθεί ότι σουτάρει με 60% στα δίποντα, 43% στα τρίποντα και 70% στις βολές.

O Κάζινς μετράει στην καριέρα του 654 ματς στο ΝΒΑ έχοντας χάσει τη σεζόν 2019-20 λόγω του τραυματισμού στον αχίλλειο και με εξαιρετικούς μέσους όρους: 19.6 πόντους, 10.2 ριμπάουντ, 3 ασίστ με 44% στα σουτ εντός παιδιάς.

Το νικητήριο καλάθι του Κάζινς

Demarcus cousins ( @boogiecousins ) went off and hit the game winner 🤯 31 points 12 rebounds 5 assists in Puerto Rico pic.twitter.com/o6nHQ1zexO

Και μερικά από τα highlights του στο Πουέρτο Ρίκο

DeMarcus Cousins (@boogiecousins) is still killing in PR! 😤 Boogie had everything working in his 37 PTS, 3 level scoring big man! Mismatch nightmare!



Hard to believe that NBA teams didn’t wanna pick bro up!



📊: 37 PTS | 12/15 FG | 3 3PM | 7 REB | 3 AST #VideoGameNice pic.twitter.com/uVG4XCL03s