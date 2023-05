Masterclass: O Γιάννης Μπουρούσης αποκαλύπτει στη Δώρα Παντέλη τα μυστικά του 5αριού

Στο τρίτο επεισόδιο της εκπομπής Masterclass by Dora Panteli powered by novibet ο Γιάννης Μπουρούσης μιλάει για την καριέρα του και δείχνει on camera τις αγαπημένες του κινήσεις στο παρκέ.

Έχοντας στο βιογραφικό του μια σπουδαία καριέρα που διήρκησε 21 χρόνια και μια τροπαιοθήκη που την κοσμούν δύο πρωταθλήματα Ελλάδας, ένα Ισπανίας, δύο μετάλλια (χρυσό και χάλκινο) με την Εθνική ομάδα, καθώς κι ένα τρόπαιο Euroleague, θα μπορούσε να πει κανείς πως ο Γιάννης Μπουρούσης έχει «χορτάσει» από μπάσκετ.

Ωστόσο, η αγάπη και η δίψα του για το άθλημα δεν σταματούν, με τον Μπουσούση πλέον να κάθεται στην καρέκλα του Προέδρου στην ομάδα της πόλη του, της Καρδίτσας. Εκεί τον συνάντησε και η Δώρα Παντέλη, για το τρίτο επεισόδιο της εκπομπής Masterclass by Dora Panteli powered by novibet, με τον πρώην αθλητή να μιλάει για την καριέρα του, τις καλές και τις δύσκολες στιγμές και να δείχνει φυσικά on camera τις αγαπημένες του κινήσεις στο παρκέ.

«Δε μου άρεσε να διαβάζω και ήταν ένας τρόπος διαφυγής. Από τύχη με κέρδισε το μπάσκετ», ανέφερε αρχικά ο Μπουρούσης, ο οποίος εξήγησε στη συνέχεια πως αν δεν υπήρχε η ΑΕΚ, δεν θα είχαν ακολουθήσει όλα τα υπόλοιπα στην καριέρα του. «Διαγνώστηκα με ένα σοβαρό πρόβλημα στα γόνατα. Η ΑΕΚ, όμως, βοήθησε στο να γίνει το χειρουργείο. Αν δεν υπήρχε η ΑΕΚ δεν θα ήμασταν εδώ τώρα να μιλάμε. Έμεινα ένα χρόνο στο κρεβάτι. Εκεί συνειδητοποίησα ότι όταν μια ομάδα κάνει αυτό και πληρώνει ένα χειρουγείο που κοστίζει 6 εκατομμύρια δραχμές, πρέπει όταν γυρίσω να το ανταποδώσω. Αυτός ήταν ο βασικός μου στόχος, να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους».

Για τις περιπέτειές του στα γήπεδα είπε πως «στην Ελλάδα ανδρώθηκα στην ΑΕΚ και είχα την ευκαιρία και πήγα στον Ολυμπιακό. Πέρασα πέντε χρόνια που βελτιώθηκα πολύ ως παίκτης και έκανα ένα όνομα στην Ευρώπη. Στο εξωτερικό είναι λιγότερο ψυχοφθόρο. Πας, κάνει τη δουλειά σου και είσαι αποκλειστικά για το μπάσκετ».

Για την Εθνική ομάδα τόνισε πως «αν δεν ήμουν πρόεδρος τώρα θα σου έλεγα ότι θέλω να παίξω στο επόμενο τουρνουά. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που βοήθησα την Εθνική ομάδα, αλλά και αποτυχημένος γιατί τα τελευταία χρόνια από το 2009 δεν καταφέραμε να πάρουμε ένα μετάλλιο. Κάποιοι χρέωσαν σε εμένα πάρα πολλά».

Όσο για τον βασικό λόγο που δεν τον είδαμε να αγωνίζεται στα παρκέ του NBA, ο Μπουρούσης απάντησε ότι «με ρωτάνε πάρα πολλοί γιατί δεν πήγα να παίξω στο ΝΒΑ. Ο λόγος ήταν γιατί φοβόμουν το χειρουργείο που είχα κάνει. Είχα τρεις βίδες στο δεξί και δύο στο αριστερό. Φοβόμουν να πάω και να περάσω ιατρικές εξετάσεις μην με κόψουν. Είχα πρόταση από τους Warriors τη χρονιά που πήγα στον Παναθηναϊκό. Τα χρήματα ήταν πολύ λίγα και δεν ήθελα να πάρω τέτοιο ρίσκο».

Μετά τη συζήτηση, η συνέχεια δόθηκε στο γήπεδο. Γιάννης και Δώρα έπιασαν τη μπάλα, με τον πρώην σέντερ να αποκαλύπτει τις τρεις αγαπημένες του κινήσεις. Μάλιστα σο τέλος του τρίτου επεισοδίου της εκπομπής Masterclass by Dora Panteli powered by novibet ο Γιάννης Μπορούσης δεν δίστασε να σουτάρει για τρεις πόντους από την αγαπημένη του θέση, στέλνοντας φυσικά τη μπάλα στο καλάθι.