Σύρραξη, ξύλο και 12 αποβολές στην Ταϊβάν, μεταξύ των εμπλεκομένων και ο Ντουάιτ Χάουαρντ (vid)

Απίστευτα σκηνικά έλαβαν χώρα σε παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Ταϊβάν, καθώς μία φάση στάθηκε αρκετή για να ξεσπάσει σύρραξη μεταξύ παικτών και προπονητών.

Ήταν η αναμέτρηση μεταξύ των TaiwanBeer HeroBears και της ομάδας του Ντουάιτ Χάουαρντ, τους Taoyuan Leopards. Λίγο πριν από το τέλος ο συμπαίκτης του άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ, ο γκαρντ Τσεν Χσιάο-Γιουνγκ έριξε αγκωνιά κρατώντας την μπάλα στα χέρια του στο πρόσωπο του αρχηγού της αντίπαλης ομάδας, τον Τσιανγκ Γιου-Αν.

Αμέσως τα αίματα άναψαν, ο παίκτης των TaiwanBeer HeroBears αντέδρασε και οι δύο παίκτες άρχισαν να ανταλλάσσουν γροθιές. Στο παρκέ μπήκε και ο ασίσταντ κόουτς των HeroBears, Λιν Τσιε-Χο ο οποίος κυνηγούσε τον Τσεν Χσιάο-Γιουνγκ προκειμένου να τον γρονθοκοπήσει. Αμέσως δημιουργήθηκε σύρραξη καθώς στον καυγά πήραν μέρος παίκτες, προπονητές και γενικά τα περισσότερα μέλη των δύο ομάδων.

Μεταξύ των εμπλεκομένων ήταν και ο Ντουάιτ Χάουαρντ, ο οποίος μαζί με άλλους 11 παίκτες και προπονητές αποβλήθηκε από το παιχνίδι. Βέβαια ο Αμερικανός σούπερ σταρ παραπονέθηκε μετά το τέλος του αγώνα, εξηγώντας ότι απλά και μόνο ήθελε να χωρίσει τους πάντες προκειμένου να μην υπάρξει συνέχεια. Για την... ιστορία το ματς είχε 20 λεπτά καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει και να φτάσουν οι Leopards στη νίκη με 120-108 και τον Χάουαρντ να είχε 28 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Δείτε τι έγινε

A brawl broke out in Taiwan's T1 League as Taoyuan Leopards guard Chen Hsiao-jung elbowed TaiwanBeer HeroBears guard Chiang Yu-an in the face.



🎥: @DimeUPROXX pic.twitter.com/dICT7iNnC1