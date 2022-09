Ο πρώην παίκτης του UCLA, Τζέιλεν Χιλ άφησε την τελευταία του πνοή στα 22 του χρόνια, ενώ ήταν υπό εξαφάνιση στην Κόστα Ρίκα.

Ένα τεράστιο σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του Τζέιλεν Χιλ! Ο πρώην σέντερ του UCLA άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 22 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο πατέρας του σε ποστ στο Instagram.

«Οι καρδιές μας είναι διαλυμένες. Ξέρουμε πως αρκετοί ήσασταν σημαντικό κομμάτι στη ζωή του Τζέιλεν. Καταλαβαίνουμε ότι πολλοί θα έχουν ερωτήσεις, αλλά δεν μπορούμε να μοιραστούμε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή» αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένειά του.

Οι άνθρωποι του Χιλ τον αναζητούσαν στην Κόστα Ρίκα, δηλώνοντας την εξαφάνισή του, αλλά η τραγική είδηση του θανάτου του τελικά επιβεβαιώθηκε. Ο Χιλ κατά τη διάρκεια της θητείας του στο UCLA έχασε αρκετά σημαντικά παιχνίδια, λόγω του συσσωρευμένου άγχους και της πίεσης για να πετύχει, οδηγώντας τον στην κατάθλιψη, ενώ στο ξεκίνημα της κολεγιακής του καριέρας, το 2017 είχε εμπλακεί σε μικροκλοπές καταστημάτων της Κίνας, που τον έθεσαν τότε εκτός ομάδας.

Το πανεπιστήμιό του, μάλιστα, εξέφρασε τα συλλυπητήρια για τον θάνατό του, συμπάσχοντας με την οικογένεια και τους φίλους του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές!

Our program is deeply saddened to learn of the passing of former student-athlete Jalen Hill. We offer our most sincere condolences to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/JOUrHjh9NU