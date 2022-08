Ο Χολαργός συνεχίζει πιστά την εφαρμογή του πενταετούς πλάνου του, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη των ακαδημιών, αλλά και την επάνοδο της ομάδας στις εθνικές κατηγορίας. Αλλά και τη δημιουργία τμήματος για παιδιά με αυτισμό.

Ο Χολαργός έχει ήδη ξεπεράσει του δρόμου τα μισα, στο πενταετές πλάνο που ανακοίνωσε πριν από τρία χρόνια. Και αυτό έχει δύο στόχους. Ο πρώτος αφορά την ανάπτυξη των ακαδημιών του. Και ο δεύτερος την επάνοδο της ομάδας στις εθνικές κατηγορίες.

Η ομάδα του Χολαργού ανακοίνωσε το πλάνο για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με κυριότερη την προσθήκη ενός νέου τμήματος, του «Champs», το οποίο αφορά παιδιά με αυτισμό, ηλικίας 6-12 ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χολαργού

Ο ΚΟ Χολαργού, πιστός πάντα στον προγραμματισμό που έχει ορίσει τα τελευταία 3 χρόνια, υλοποιώντας το πενταετές του πλάνο ανάπτυξης της Ακαδημίας ταυτόχρονα με την επάνοδο της Ανδρικής ομάδας σε Εθνικές κατηγορίες, συνεχίζει και φέτος να διευρύνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων, ισχυρών προσωπικοτήτων ανέλιξης των αθλητών του και να δημιουργεί νέες προσδοκίες.

Με, την παρουσία μιας διοίκησης στελεχωμένης από ανθρώπους που ασχολούνται με τον σύλλογο πολλά χρόνια, αγαπούν τον αθλητισμό και είναι έτοιμοι να δώσουν λύσεις άμεσα και δραστικά έχοντας την διάθεση, το μεράκι, την εμπειρία, την τεχνογνωσία στον τομέα τους, λειτουργώντας όμως πάντα διορατικά και για το καλό του συλλόγου, ο σύλλογός μας κάνει σταθερά βήματα προόδου, ανάπτυξης, επιτυχίας.

Η σύγχρονη προετοιμασία των ομάδων σε πρώτη φάση στηρίζεται κάτω από την σκιά της «Ιατρικής Ομπρέλας». Ιατροί, εργοφυσιολόγος, διαιτολόγος ψυχολόγοι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και σε απόλυτη συνεργασία με τους προπονητές και γυμναστές για ένα ολοκληρωτικό σχεδιασμό των προγραμμάτων άσκησης. Για την επίτευξη του αρχικού προγραμματισμού ο σύλλογός μας προχώρησε στις παρακάτω συνεργασίες:

Συνεργασία με τον κο Κώστα Τούτουζα, Καθηγητή Καρδιολογίας και Υπεύθυνο Iατρείου δομικών καρδιοπαθειών και Καρδιο-ογκολογίας, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Είναι μεγάλη τιμή να έχουμε μία τέτοια προσωπικότητα στον σύλλογό μας, έναν άνθρωπο πρώτα, όπου μοιράζεται την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτήσει από τότε που ήταν παίκτης του Συλλόγου μας, έναν επιστήμονα όπου η γνώση που διοχετεύει στους αθλητές μας παρέχει ασφάλεια και υγεία.

Συνεργασία με τον κο Στέλιο Βελώνη , ορθοπεδικό χειρουργό, επιμελητή στο Metropolitan General στην Ζ’ Ορθοπαιδική κλινική Ρομποτικής Χειρουργικής κι Ελάχιστης Επεμβατικότητας.

Συνεργασία με τον Γιώργο Βαβέτση , κλινικό εργοφυσιολόγο με Διδακτορικές (PhD) και Μέτα-διδακτορικές σπουδές ( Post-Doc.) στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτο ΤΕΦΑΑ Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στο οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα στατιστικής). Παράλληλα ήταν λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Συνεργασία με τον Νίκο Λινοξυλάκη, Τεχνικό Διευθυντή της Ακαδημίας, ο οποίος έχει εμπειρία τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, στο ανώτερο επίπεδο, περισσότερα απο 30 χρόνια. Ταυτόχρονα είναι παιδαγωγός, εργαζόμενος ως δάσκαλος περισσότερα απο 25 έτη.

Συνεργασία με τον Κώστα Μασούρα, υπεύθυνο εκγύμνασης, έναν από τους καλύτερους γυμναστές στην χώρα μας με τεράστια εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, strength coach των εθνικών ομάδων κορασίδων και νεάνιδων στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Συνεργασία με τον Βασίλη Καπόνη, έναν από τους πιο έμπειρους φυσιοθεραπευτές στην Ελλάδα, με μεγάλη θητεία στα σαλόνια της Α’ εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου και Α1’ εθνικής κατηγορίας basket.

Συνεργασία με την Φάνη Ροΐδου, απόφοιτο του προγράμματος Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι η Αθλητική Ψυχολόγος του συλλόγου μας για περισσότερα από 4 έτη και ταυτόχρονα υπεύθυνη ψυχολόγος του προγράμματος champs ( μπάσκετ για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού).

Συνεργασία με την Ιωάννα Μπαλλά , διατροφολόγο του Συλλόγου μας, υπεύθυνη για τις διατροφικές κατευθύνσεις που καθορίζουν τις καθημερινές συνήθειες των αθλητών μας.

Δημιουργία ενός κορυφαίου προπονητικού επιτελείου αποτελούμενου από 6 προπονητές: κκ. Παπακωνσταντίνου Καρολίνα, Καραθανασόπουλο Θάνο, Γκόγκο Κοσμά, Ηρακλειανό Μάικ, Κούκη Στάθη, Γεωργουδάκη Σπύρο, καταξιωμένους, με όλα τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με μεγάλη εμπειρία στις ηλικίες των αθλητών μας που αναλαμβάνουν κάθε φορά.

Δημιουργία του Hola Vip Gym, ενός σύγχρονου γυμναστηρίου μέσα στο κλειστό Αντ. Τρίτσης, προσαρμοσμένο απόλυτα στις απαιτήσεις των αθλητών μας, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Δημιουργία και διαμόρφωση ενός χώρου μέσα στο κλειστό Αντ. Τρίτσης σε φυσιοθεραπευτήριο που με την προσθήκη όλων των απαραίτητων μηχανημάτων που χρειάζονται, προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και την πρώτη εκτίμηση, σε περίπτωση τραυματισμού.

Αγορά κορυφαίου εξοπλισμού:

The Shot-Shooting correction machine για την εκμάθηση της τεχνικής του σουτ!

Blazepods lights για την εκμάθηση της ευελιξίας των αντανακλαστικών των αθλητών μας και του agility!

The shot defenders, για την εξάσκηση της άμυνας!

Sliders για την ενδυνάμωση των ποδιών των αθλητών μας!

Skill Grip mat, footwork training system!

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ύστερα από πολυετείς προσπάθειες της Δημοτικής αρχής αλλά και των ανθρώπων του συλλόγου, υλοποίησε ένα από τα σπουδαιότερα έργα που θα μπορούσαν να γίνουν , το γνωστό ως «Μπαλόνι Νέας Γενιάς»!!!

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο Σύλλογός μας να έχει την πολυτέλεια να παρέχει στους αθλητές του, 4 κλειστούς χώρους που σημαίνει ότι πλέον δεν χάνεται καμία προπόνηση λόγω καιρικών συνθηκών!

Μετά την διαμόρφωση των παραπάνω συνεργασιών και την ακολουθία βασικού προπονητικού προγράμματος σε όλες τις ηλικίες, τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά από τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

Σημαντική αύξηση των αθλητών μας (26 τμήματα)

Άνοδος του εφηβικού τμήματος στην Α’ κατηγορία!

Συμμετοχή των περισσοτέρων παιδιών του τμήματος εφήβων στην δημιουργία αντρικού τμήματος πριν από 2 χρόνια κι άνοδος αυτού από την Β’ ΕΣΚΑ στην Α’ ΕΣΚΑ!

Δημιουργία νέου εφηβικού τμήματος στην Α’ κατηγορία και τερματισμός αυτού στην 4η θέση των καλύτερων ομάδων στην Αθήνα.

2η θέση των παμπαίδων μας στο πρωτάθλημα junior NBA.

Κλήση 4 αθλητών μας στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων ( Νέων Ελπίδων, 3V3, παμπαίδων).

Μεταγραφές 4 αθλητών μας σε ηλικία 18 – 21, σε ομάδες εθνικών κατηγοριών.

Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε την δημιουργία των “CHAMPS”, 3 ξεχωριστών τμημάτων που εκπαιδεύει παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ηλικίας 6 – 12 χρόνων, μία κοινωνική προσφορά του συλλόγου μας που δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά της περιοχής μας, με ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ αποτελέσματα!

Τέλος, για την καλύτερη εξέλιξη μετά από παρακολούθηση των αθλητών που ξεχωρίζουν ανά ηλικία, από φέτος θα εκπονηθεί ένα νέο πρόγραμμα στον σύλλογό μας που ονομάζεται “RISING STARS”. Ενημέρωση για το πρόγραμμα αυτό θα υπάρξει στην συνέχεια, όπως και για όλες τις δράσεις που σχεδιάζουμε για την περίοδο που ξεκινάει.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλοι μαζί να υπηρετήσουμε το «ΟΡΑΜΑ» που για τον Holargos BC είναι:

🏀 “Sky… is not the limit” 🏀