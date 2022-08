Η Εθνική ομάδα 3×3 U23 Ανδρών έπιασε κορυφή στο Nations League (vid)

Η Εθνική ομάδα 3×3 U23 Ανδρών βρέθηκε στην κορυφή την πρώτη μέρα της Β' φάσης του Nations League που διεξάγεται στο Βουκουρέστι.

Η Εθνική Ομάδα 3×3 U23 Ανδρών έφτασε στον τελικό του 4ου Stop (Β' φάση) του Nations League, κατακτώντας την πρωτιά με το 21-15 επί της Ιταλίας.

Το πρόγραμμα 3×3 στο οποίο έχει επενδύσει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης φέρνει σταδιακά τα πρώτα αποτελέσματα, όπως επιβεβαιώνει η πορεία της ομάδας που κοουτσάρει ο Άγγελος Τσαγκαράκης στο Nations League που διεξάγεται στο Βουκουρέστι.

Η Εθνική είχε νικήσει νωρίτερα στον πρώτο αγώνα της ημέρας την οικοδέσποινα Ρουμανία με 17-14. Στον τελικό με την Ιταλία, η ελληνική ομάδα πήρε προβάδισμα νωρίς με 5-9. Οι Ιταλοί πλησίασαν (8-10), όμως η Εθνική αντέδρασε σωστά, με τον Άρη Σωτηρίου να ευστοχεί σε δυο τρίποντα και τον Γιώργο Αρνόκουρο να γράφει το τελικό 15-21.

