Ο Νίκος Γκάλης κλείνει τα 65 του χρόνια σήμερα (23/7) και η FIBA δεν ξέχασε τα όσα εντυπωσιακά είχε κάνει στο αλησμόνητο, για την Ελλάδα, EuroBasket του 1987. Τα γενέθλια του Γκάλη ήταν η αφορμή για ένα βίντεο διάρκειας πέντε λεπτών για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Φυσικά τα πεπραγμένα του δεν οδήγησαν την Ελλάδα απλά στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, αφού ο γκάνγκστερ πέραν από πρώτος σκόρερ, αποτέλεσε και τον MVP της διοργάνωσης.

Greatest European shooting guard of all time? 🇬🇷



Nick Galis turns 65 & we celebrate him with 5 minutes of his UNREAL highlights from #EuroBasket 1987 🏆 pic.twitter.com/A1rFFVg0o1