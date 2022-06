Στην Κίνα και την ομάδα των Tianjin Pioneers θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην παίκτης του Άρη και του Ηρακλή, Ολιβιέρ Χάνλαν.

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανοίγει ο 29χρονος Καναδός σκόρερ, καθώς λογίζεται πλέον ως παίκτης των Tianjin Pioneers που είναι ομάδα από την Κίνα. Ο πρώην παίκτης του Άρη έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Βαλένθια, με την οποία έκλεισε τη σεζόν 2021-22.

Ο Χάνλαν έπαιξε σε 11 αγώνες της ACB με απολογισμό 8.5 πόντων κι 1.4 ασίστ, ενώ με τον Άρη είχε καταγράψει κατά μέσο όρο 20.8 πόντους και 3.5 ριμπάουντ σε 15 εμφανίσεις.

Η εταιρεία που τον εκπροσωπεί (σ.σ. Wasserman) ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (24/6) την μετακίνηση του στα βάθυ της Ασίας μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter.

Congratulations to Olivier Hanlan who has signed for Chinese team, Tianjin Pioneers 🏀🙌#TeamWass pic.twitter.com/iyTH9TGwUj