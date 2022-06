Εικόνες καταστροφής στην Μαριούπολη με το γήπεδο της Άζοβμας να μετατρέπεται σε συντρίμμια εξαιτίας του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο πόλεμος στα ουκρανικά εδάφη εξακολουθεί να μαίνεται. Οι Ρώσοι πολιορκούν περιοχές της Ουκρανίας και αφήνουν πίσω τους εικόνες καταστροφής. Όπως εκείνη από το γήπεδο της Άζοβμας στην Μαριούπολη που είναι πλέον βομβαρδισμένο τοπίο.

Κατεστραμμένη οροφή, σπασμένες μπασκέτες και οι εξέδρες μισές, σε έναν χώρο που φιλοξενούσε την 7 φορές πρωταθλήτρια Ουκρανίας, η οποία είχε φτάσει και στον τελικό του EuroCup το 2007 με τον Παναγιώτη Λιαδέλη στη σύνθεσή της.

Legendary Sports Palace Azovmash in Mariupol, home of 7x Ukrainian champs and Eurocup finalists



