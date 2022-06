Η σπουδαία Αμερικανίδα παίκτρια των Σιάτλ Στορμ αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια της στο φινάλε της σεζόν.

Η Σου Μπερντ ετοιμάζεται να ρίξει... αυλαία στη σπουδαία καριέρα της. Μετά από 4 πρωταθλήματα, 12 φορές All-Star και 9 χρυσά μετάλια με τη Team USA, η Αμερικανίδα πλειμέικερ των Σιάτλ Στορμ ανακοίνωσε στο Twitter πως αυτή θα είναι η τελευταία της σεζόν στο μπάσκετ.

«Αποφάσισα πως αυτή θα είναι η τελευταία μου χρόνια. Λάτρεψα κάθε λεπτό, κι ακόμη συμβαίνει αυτό, επομένως θα παίξω τη τελευταία μου σεζόν σαν ένα μικρό κορίτσι που παίζει για πρώτη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά η σούπερσταρ με καταγωγή από τη Νέα Υόρκη.

Η Μπερντ αγωνίστηκε εκτός των άλλων και στην Ευρώπη, κατακτώντας πέντε φορές την Euroleague με τις ρωσικές Σπαρτάκ Μόσχας και Εκατερίνμπουργκ.

I’ve decided this will be my final year. I have loved every single minute, and still do, so gonna play my last year, just like this little girl played her first ☺️ #TheFinalYear @seattlestorm pic.twitter.com/Uo2YqCCKUD