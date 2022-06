O Νταμιάνο Νταβίντ, τραγουδιστής των Maneskin, βρήκε τον ιδανικό τρόπο να χαλαρώσει λίγο πριν την προγραμματισμένη συναυλία τους στο Βίλνιους παίζοντας μπάσκετ.

Οι περσινοί νικητές της Eurovision, το συγκρότημα των Maneskin συνεχίζει την περιοδεία του στο πλαίσιο των συναυλιών του καλοκαιριού. Αυτή τη φορά βρέθηκε στην... μπασκετομάνα Λιθουανία και πώς θα γινόταν να μην επηρεαστεί από το γενικότερη ατμόσφαιρα;

Λίγο πριν την συναυλία στο Vingis Park του Βίλνιους, ο frontman των Ιταλών εκμεταλλεύτηκε την μπασκέτα που βρέθηκε μπροστά του και ξεκίνησε τα σουτ προκειμένου να χαλαρώσει για ό,τι ακολουθούσε. Μάλιστα δείχνει να το... κατέχει το άθλημα με το σουτ του να μοιάζει δουλεμένο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

There ain't no better way to warm up before the concert in Lithuania 😅



Måneskin leader Damiano David was balling out before the show in Vilnius 👀



🎥 karaznievic/TikTok pic.twitter.com/kLP0OUUC3s