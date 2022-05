Μακάμπι: «Ο Φέντερμαν δεν προορίζεται για τη θέση του Μπερτομέου»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο συνιδιοκτήτης της «ομάδας του λαού», Ντέιβιντ Φέντερμαν θα αντικαταστήσει τον Τζόρντι Μπερτομέου στη θέση του προέδρου και εκτελεστικού διευθυντή της EuroLeague Basketball.

To Gazzetta αποκάλυψε νωρίτερα ότι ο Τζόρντι Μπερτομέου ενημερώθηκε για το τέλος της θητείας του παρά τις προσπάθειες των ισπανικών ομάδων να παραμείνει για έναν ακόμη χρόνο στο πόστο του προέδρου και CEO της EuroLeague και πλέον το ζήτημα έχει να κάνει με τον αντικαταστάτη του Ισπανού δικηγόρου.

Η περίπτωση του συνιδιοκτήτη της Μακάμπι ήλθε εσχάτως στο προσκήνιο ωστόσο οι Ισραηλινοί διέψευσαν τις φήμες με επίσημη τοποθέτηση.

Συγκεκριμένα η Μακάμπι ανέφερε στo Twitter: «Διευκρίνιση όσον αφορά τον κύριο Ντέιβιντ Φέντερμαν. Οι εικασίες και οι φήμες που κυκλοφορούν σχετικά τον κ. Φέντερμαν, ότι δηλαδή είναι υποψήφιος ώστε να αντικαταστήσει τον κ. Τζόρντι Μπερτομέου είναι 100% ψευδείς. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο».



ℹ️ Clarification regarding Mr. David Federman:

The speculations and rumors indicating that Mr. Federman is a candidate to replace Mr. Jordi Bertomeu are 100% false. Will not happen