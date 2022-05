Σεμινάριο φυσικής κατάστασης στο μπάσκετ με καταξιωμένους ομιλητές και προπονητές

Η σχολή επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού στη Δάφνη και το κλειστό γήπεδο μπάσκετ στον Αμύντα θα φιλοξενήσουν το διήμερο 4-5 Ιουνίου το σεμινάριο φυσικής κατάστασης στην καλαθοσφαίρισης.

Αναλυτικά

«Η αναγκαιότητα και η καθιέρωση του Προπονητή Φυσικής Κατάστασης και Ενδυνάμωσης στην Προπονητική της Καλαθοσφαίρισης, είναι αναπόσπαστο μέρος της Ανάπτυξης ενός Αθλητή-τριας στην Καλαθοσφαίριση. Όλες οι προπονήσεις φυσικής κατάστασης είναι αναγκαίο να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε αθλητή, και εξειδικευμένες στις απαιτήσεις του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, καθώς τέτοιου είδους προπονητικά προγράμματα έχουν βρεθεί να είναι πολύ ευεργετικά για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης στη διαδικασία της δημιουργίας ενός αθλητή-τριας καλαθοσφαίρισης.

Το σεμινάριο θα γίνει 4-5 Ιουνίου (Σάββατο-Κυριακή) του 2022, στις εγκαταστάσεις της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ στην ΔΑΦΝΗ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) και στο κλειστό ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ του ΑΜΥΝΤΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ). Στο σεμινάριο, θα μπορούν να συμμετέχουν Μέλη της Ένωσης μας, Προπονητές Καλαθοσφαίρισης όλων των επιπέδων και κατηγοριών, απόφοιτοι με ειδικότητα καλαθοσφαίρισης και φοιτητές όλων των τμημάτων και Σχολών Φυσικής Αγωγής. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να το παρακολουθήσουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω live streaming. Επίσης, δίνεται η δυνάτοτητα ασύγχρονης παρακολούθησης.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ

09:00 - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

10:00 - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΚ)

ΡΕΤΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ - ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (NBA AMBASSADORS)

ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΚ)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΓΓ Π.Ε.Π.Φ.Α)

11:00 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ (ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ)

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10’

12:00 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ (ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ)

13:00 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΜΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΥΝΤΑ (Μαινεμένης 4, Υμηττός)

17:00 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ HEAD COACH & ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ (ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ)

18:00 - FOOTWORK ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)

19:00 - ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΥΝΤΑ

09:00 - ATHLETIC INTELLIGENCE – SOLVING ATHLETIC PERFORMANCE PROBLEMS, FASTER THAN YOUR OPPONENT (MICHAEL CUMMINGS)

10:00 - BODY MAPPING – FULL INTEGRATION OF THE BODY AND MIND (MICHAEL CUMMINGS)

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10’

11:00 - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ (ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)

12:00 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)

13:00 - ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SAQ (SPEED – AGILITY – QUICKNESS) (ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

MICHAEL CUMMINGS (DIRECTOR OF HUMAN PERFORMANCE TRAINING – IMPLUS)

ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ)

Dr. ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (CLINICAL EXERCISE PHYSIOLOGIST, S & C COACH)

Dr. KΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΓΓ Π.Ε.Π.Φ.Α – ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ)

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (PhD, SCOUTING SACRAMENTO KINGS – COACH ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΟΣΟΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ)

ΜΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ, PhD CANDIDATE ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ, S & C COACH)

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Σε όλους τους συμμετέχοντες, θα δοθεί βεβαίωση Παρακολούθησης, ντοσιέ και τσάντα του Σεμιναρίου.

Το κόστος συμμέτοχης είναι 50€, για προπονητές όλων των κατηγοριών, και για Φοιτητές 25€ με την επίδειξη του Φοιτητικού πάσου.

Το Δ.Σ της Π.Ε.Π.Φ.Α ευχαριστεί τον Κοσμήτορα της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για την ευγενική παραχώρηση του Αμφιθεάτρου, και τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού για το Κλειστό Γυμναστήριο Αμύντα.

Επικοινωνία-Εγγραφή: Email: [email protected]

IBAN:

Τηλέφωνο: 6945240419 κ.Γιώργος και 6988623790 κ. Δημήτρης»