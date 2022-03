Από τις πιο ωραίες στιγμές που θα δούμε ποτέ στο παρκέ. Μία 17χρονη τυφλή έφηβη σε σχολικό πρωτάθλημα προσπαθεί να ευστοχήσει σε βολή με την βοήθεια της ακοής, ενώ ολόκληρο το γήπεδο κάνει απόλυτη ησυχία.

Στις εξέδρες κυριαρχεί απόλυτη σιγή! Περίπου δυόμιση χιλιάδες θεατές επικεντρώνουν το βλέμμα τους σε ένα και μόνο πρόσωπο. Είναι η Τζουλς Χούγκλαντ λίγο πιο μέσα από την γραμμή των βολών και μία γυναίκα στέκεται απέναντί της με ένα μακρύ κοντάρι χτυπώντας την μπασκέτα προκειμένου η 17χρονη να αντιληφθεί προς τα πού πρέπει να ρίξει τη μπάλα.

Η Τζουλς είναι τυφλή, όμως κάνει την προσπάθειά της, ευστοχεί και ξεσηκώνει το κοινό που ζητοκραυγάζει για το επίτευγμά της! Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πολιτεία του Μίσιγκαν κατά την διάρκεια σχολικού πρωταθλήματος. Η Zeeland Public Schools Unified Basketball team είναι η ομάδα στην οποία αγωνίζεται.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

This was amazing ❤️🙏



The crowd went silent so she could hear the hoop!



(via @zeelandschools) pic.twitter.com/SeztTiHyzF