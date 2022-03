Η Αβενίδα της Μαριέλλας Φασούλα ανέτρεψε τις ισορροπίες στο ματς με την Τζιρόνα οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση ηττήθηκαν οριακά με 81-79 με την σειρά να πηγαίνει στο 1-1 και την πρόκριση να κρίνεται στην Σαλαμάνκα. Η Ελληνίδα σέντερ σημείωσε 6 πόντους, με 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Αβενίδα και Τζιρόνα συνέχισαν την «μάχη» τους στην EuroLeague Γυναικών στο δρόμο προς την κατάκτηση του τροπαίου, δίχως τις ρωσικές ομάδες στην εξίσωση. Η ομάδα της Μαριέλλας Φασούλα ταξίδεψε στην έδρα του αντιπάλου της έχοντας παρακαταθήκη το 1-0 στην best of three σειρά και παρότι γύρισε το ματς δεν κατάφερε να επικρατήσει στον έξτρα χρόνο και ηττήθηκε... στο νήμα (81-79).

Οι γηπεδούχες έφτασαν μέχρι και το +10 στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την Αβενίδα να κάνει την αντεπίθεσή της κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και με το 68-68 να στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Η Ελληνίδα διεθνής πέτυχε 6 πόντους, μάζεψε 9 ριμπάουντ (5 επιθετικά) και μοίρασε 1 ασίστ στα 14:03 που αγωνίστηκε. Μάλιστα, είχε σημαντική συμβολή στην προσπάθεια του έξτρα χρόνου αφού μείωσε με καλάθι της για το 75-74 στο 1'49'' πριν το τέλος, είχε ένα ριμπάουντ και μοίρασε την ασίστ για το τρίποντο της Καθόρλα που έκανε το 77-77.

Για την νικήτρια Τζιρόνα, Γκάρντνερ και Μπουρκ ήταν οι πρώτες σκόρερ με 23 και 18 πόντους αντίστοιχα. Η σειρά πλέον πηγαίνει και πάλι στην έδρα της Αβενίδα στις 18/03 για την νίκη που θα καθορίσει την πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 20-16,36-28,,50-47,68-68, 81-79 (παρ.)