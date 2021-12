BCL: Παίκτες της Χολόν ακολούθησαν πανέξυπνη τακτική για να «φάνε» τον χρόνο της Μπρίντιζι (vid)

Όσοι παίζουν βιντεοπαιχνίδια με μπάσκετ ίσως το αναγνωρίσουν ως... glitch! Δεν ήταν, αφού οι δύο παίκτες της Χαποέλ Χολόν που δεν ήθελαν να ακουμπήσουν την μπάλα, το έκαναν για να μην αφήσουν χρόνο επίθεσης στην αντίπαλό τους.

Η τακτική ήταν εξαιρετική. Στο ματς της Χαποέλ Χολόν απέναντι στην Μπρίντιζι για την 6η αγωνιστική του BCL, o Τζο Ράγκλαντ και ο Μισέιλ Κάισερ ήταν μπροστά στην μπάλα. Και δεν την ακουμπούσαν, με τον χρόνο να τρέχει κανονικά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Μόνο που το 24άρι της Χολόν ήταν στάσιμο, περιμένοντας ένα άγγιγμα της μπάλας. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο Κάισερ πήγε να την πάρει και ο Ράγκλαντ του είπε να μην το κάνει! Ο σκοπός ήταν απλός και πανέξυπνος: Να μην μείνει χρόνος επίθεσης στην Μπρίντιζι.

Δείτε το βίντεο:

🎉 When you're about to celebrate 2022, but realize it's called 2020 too... 😒#BasketballCL pic.twitter.com/tFEXQqge5e