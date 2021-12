Παπανικολάου: «Έμαθα σε κάτι... γατάκια, σε κάτι Χάρντεν, how we do it in Greece» (vid)

Το πόσο πειραχτήρι και πλακατζής είναι ο Κώστας Παπανικολάου το γνωρίζουν όλοι! Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού επιδόθηκε σε έναν μοναδικό αγώνα ΝΒΑ 2Κ με τον γνωστό YouTuber 2J κι ειπώθηκαν απίθανα πράγματα!

Πώς είναι να αντιμετωπίζει ένας pro gamer έναν pro athlete; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα ήθελε να βρει ο γνωστός YouTuber 2J και γι' αυτό κάλεσε τον Κώστα Παπανικολάου να παίξουν με το νέο ΝΒΑ 2Κ22 για το "Gameplays with 2J Vs Real Athlete", που προβάλλεται στο YouTube κανάλι του "ΓΕΡΜΑΝΟΣ".

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, με πρώτο το ματς Σίξερς εναντίον Ράπτορς, ο παίκτης του Ολυμπιακού κλήθηκε ταυτόχρονα να απαντήσει και σε διάφορες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορούσε το αν ήξερε από μικρός ότι θα γίνει μπασκετμπολίστας.

«Δεν ήξερα από μικρός ότι θα γίνω μπασκετμπολίστας, έπαιζα βόλεϊ», είπε, για να συνεχίσει, λέγοντας για την παρουσία του στο ΝΒΑ, με αυτοσαρκαστική διάθεση πως «τυχερός πρέπει να 'μουν!».

Έπειτα, πρόσθεσε με τον ίδιο χιουμοριστικό τόνο για τους Χιούστον Ρόκετς, την φανέλα των οποίων φόρεσε το 2014-15: «Ήμουν τυχερός που μου δόθηκε η ευκαιρία και πήγα εκεί κι έμαθα σε κάτι "γατάκια" και κάτι Χάρντεν πως το... κάνουμε στην Ελλάδα».

Πάντως, ο 31χρονος φόργουορντ - που έχει φορέσει και τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς - παραδέχθηκε πως «ήταν ένας τελείως καινούριος κόσμος. Στην αρχή ένιωθα σαν χαζός, δεν καταλάβαινα τι γινόταν», ενώ για τόνισε πως «όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζουν όλοι», χωρίς να τον απασχολεί ιδιαίτερα τι κάνει ατομικά, εφόσον η ομάδα πάει καλά.

Ο «Παπ» αναφέρθηκε και στην διαδικασία δημιουργίας των παικτών του ΝΒΑ για τις ανάγκες του 2Κ, περιγράφοντας τη δική του εμπειρία. «Έχω κάνει το facial στο 2Κ. Είναι τρομερό! Θυμάμαι ότι, όταν ήταν να κάνω το δικό μου, που ήμουν στο Χιούστον, παίζαμε εκτός έδρας, κι είχαν έρθει από το 2Κ και μπήκα μέσα σε ένα βαν, που πρέπει να είχε 200 μικροκάμερες φωτογραφικές!».



Στη συνέχεια, οικοδεσπότης και καλεσμένος άλλαξαν ομάδες και σειρά πήρε το Μπακς - Καβαλίερς. Ο 2J ρώτησε τον Κώστα Παπανικολάου για τα ενδιαφέροντά του, αλλά τού έβαλε και μερικές... γρήγορες ερωτήσεις, όπως:

- Ποιος είναι ο πιο «τρελός» στα αποδυτήρια;

- Μετά από εμένα;

- Ποιος είναι ο πιο ήσυχος;

- Ο Φολ, είναι ήπιων τόνων, πολύ καλό παιδί, είναι σοβαρός, το αντίθετο από μένα!

- Ποιος έχει το πιο ωραίο στυλ;

- Ο Πρίντεζης, το έχει χρόνια αυτό!

Αναφορά έγινε και στη σύνδεσή του με το Νο16, λέγοντας πως πλέον φροντίζει να το διαλέγει εκείνος, καθώς «έχω συνδεθεί με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα πρωτοέρθει στον Ολυμπιακό, δεν το είχα φορέσει. Ήρθα στον Ολυμπιακό, και τότε, ο φροντιστής μού είπε ποια νούμερα ήταν ελεύθερα και μού πρότεινε το 16 και μού είπε "να το φτιάξεις εσύ, να γίνει καλό το νούμερο". Και επειδή μου πήγε καλά, κερδίσαμε Ευρωλίγκες, πρωτάθλημα και πολλά ακόμα, δέθηκα με αυτό».

Επιπλέον, αποκάλυψε ένα απίθανο περιστατικό που είχε συμβεί, όταν ήταν στις μικρές εθνικές ομάδες, με το γούρι που είχε ένας συμπαίκτης του. «Θα πω ένα γούρι που είχε κάποιος παλιά, δεν θα πω όνομα φυσικά. Θυμάμαι ήμασταν εθνική ομάδα, μικροί, την πρώτη μέρα που παίζαμε τον πρώτο αγώνα ενός Πανευρωπαϊκού. Αυτό το παιδί άκουσε κάποια συγκεκριμένα τραγούδια κι έφαγε σοκολάτα κι επειδή έπαιξε καλά και κερδίσαμε, σε κάθε παιχνίδι, μέχρι το τέλος του τουρνουά - το οποίο κατακτήσαμε by the way - έκανε το ίδιο. Μέχρι το τέλος, έτρωγε σοκολάτα κι άκουγε τα ίδια τραγούδια! Το αστείο ποιο ήταν; Ότι ήταν καλοκαίρι, Ιούλιος, είχε 40 βαθμούς. Η σοκολάτα έλιωνε, γινόταν κρέμα, αλλά ήταν γούρι!».

Κλείνοντας, ο 2J κάλεσε τον κόσμο να συμμετέχει σε ένα φοβερό διαγωνισμό: 5 τυχεροί θα κερδίσουν το ΝΒΑ 2Κ22 με την υπογραφή του Κώστα Παπανικολάου, αλλά και 1 υπογεγραμμένη φανέλα του.

Αρκεί να απαντήσουν στο εξής ερώτημα: «Ποια ήταν η πρώτη ΝΒΑ ομάδα που έπαιξε ο Παπανικολάου;».

Δείτε στο παρακάτω video την μοναδική τους αναμέτρηση!