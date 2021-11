Το Διηπειρωτικό Κύπελλο για πρώτη φορά στην Αφρική

Το Διηπειρωτικό Κύπελλο 2022 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Αφρική και συγκεκριμένα στο Κάιρο.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η φετινή ιστορική έκδοση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου θα διεξαχθεί στην Αίγυπτο.

Είναι η πρώτη φορά που μία αφρικανική πόλη θα φιλοξενήσει το θεσμό, που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί, καθώς συμμετέχουν οι πρωταθλήτριες χώρες από τρεις ηπείρους και η πρωταθλήτρια του NBGL.

Η Ζάμαλεκ από το Κάιρο, που υπό μία έννοια θα είναι και η οικοδέσποινα του event, καθώς αυτό θα διεξαχθεί στη χώρα της. Η Ζάμαλεκ έρχεται από μία δική της μεγάλη στιγμή, καθώς ήταν η πρώτη ομάδα που κατέκτησε τη νεοσυσταθείσα Basketball African League, ενώ θα είναι και η πρώτη αφρικανική ομάδα που θα πάρει μέρος στο θεσμό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

Η Μπούργος, που εκτός από την πρώτη ομάδα που κατέκτησε το BCL back to back, φιλοδοξεί να γίνει και η πρώτη που θα κατακτήσει δύο συνεχόμενες φορές το Διηπειρωτικό Κύπελλο, μετά το 1997, όταν το είχε καταφέρει η συμπατριώτισσά της, Ρεάλ Μαδρίτης, το 1997.

Η Φλαμένγκο, που κατέκτησε την Νοτιομερικάνικη έκδοση του Basketball Champions League και επιστρέφει σε ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο, μετά το 2018, όταν είχε ηττηθεί στην έδρα της, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο από την ΑΕΚ στον τελικό.

Η Λέικλαντ Μάτζικ, η θυγατρική ομάδα των Ορλάντο Μάτζικ, που κατέκτησε τον τίτλο της NBGL στις ΗΠΑ και θα κάνει την πρώτη εμφάνισή της σε ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους Οστιν Σπερς και τους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι και ανυπομονούμε για αυτή την ιστορική στιγμή, όταν το Διηπειρωτικό Κύπελλο θα διεξαχθεί στην Αφρική και θα παρουσιάσει ένα κλαμπ από την Αφρικανική Ηπειρο» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της FΙΒΑ, Ανδρέας Ζαγκλής και συμπλήρωσε: «Η διοργάνωση του 2022 θα σηματοδοτήσει μία πολύ σημαντική καμπή της διοργάνωσης και είναι ακόμα ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης εκ μέρους της FIBA, του στρατηγικού στόχου της, να σχηματοποιήσει το τοπίο των διεθνών διοργανώσεων».

Το Διηπειρωτικό Κύπελλο θα φιλοξενηθεί από την Αιγυπτιακή Ομοσπονδία μπάσκετ στο γήπεδο Χασάν Μοσταφά του Καίρου. Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου, όταν και θα γίνουν οι δύο ημιτελικοί, ενώ στις 13 Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός.

«Είναι τιμή για εμάς να διοργανώσουμε του Διηπειρωτικό Κύπελλο της FIBA, και μία περήφανη ευκαιρία για το Αιγυπτιακό μπάσκετ και την Ομοσπονδία της χώρας» είπε ο Μαγκντί Αμποφρεγκά, πρόεδρος της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας.

«Με την οργάνωση αυτού του event κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για να αποδείξουμε την ικανότητά μας, να φιλοξενήσουμε μεγάλα παγκόσμια events, όπως κάναμε με το FIBA U19 World Cup το 2017 και πολλά άλλα. Ανυπομονούμε να συναντήσουμε τους φίλους μας στο Κάιρο και να γίνουμε όλοι μαζί μάρτυρες μία ιστορικής στιγμής».

Η διοργάνωση επιστρέφει στο γνώριμο φορμάτ του Φάιναλ Φορ, μετά το περσινό διάλειμμα, όταν και εξαιτίας της πανδημίας διεξήχθη σε ένα, μονό ματς, με την Μπουργος να νικά την Κίμσα 82-73 και να κατακτά τον τίτλο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πολυνίκης της διοργάνωσης, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο συνολικά πέντε φορές.

