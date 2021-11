Ναβάρο: Η νέα λαμπρή καριέρα στο... TikTok (vid)

O θρύλος των παρκέ φαίνεται πως ξεκινάει νέα καριέρα, αυτή τη φορά χωρίς μπάλα, αλλά στο trend του TikTok.

Ποιος είπε πως οι σπουδαίοι μπασκετμπολίστες όταν ολοκληρώσουν την πορεία τους στα παρκέ δεν μπορούν να κάνουν μία νέα καριέρα, με την ίδια επιτυχία;

Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο φροντίζει να το αποδείξει έμπρακτα. Η... μανία του TikTok μοιάζει να τον έχει επηρεάσει, αφού ο θρύλος που μεγαλούργησε με την φανέλα της Μπαρτσελόνα εμφανίζεται σε βίντεο και παρουσιάζει τις «La Bomba» χορευτικές του κινήσεις.

Το θέαμα είναι απολαυστικό και το κοινό θα περιμένει με αγωνία το επόμενο εγχείρημα.

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

Juan Carlos Navarro 'La Bomba' is a new TikTok star... 😅🤣



🎥 via luucianaavarro/TikTok pic.twitter.com/44N2G3Vwme