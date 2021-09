Ο Γκούντες ανέλαβε το Ισραήλ αντί του Κάτας

Ο 50χρονος Γκάι Γκούντες ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας μπάσκετ του Ισραήλ αντικαθιστώντας τον Όντεντ Κάτας, ο οποίος αποχώρησε έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Η ομοσπονδία μπάσκετ του Ισραήλ ανακοίνωσε επισήμως πως ο άλλοτε προπονητής της Μακάμπι και νυν της Ρισόν, Γκάι Γκούντες είναι ο νέος ομοσπονδιακός κόουτς της εθνικής ομάδας. Τη συγκεκριμένη θέση κατείχε τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού, Όντεντ Κάτας.

Ο Γκούντες έχει κάποιες παραστάσεις από εθνικές ομάδες, καθώς από το 2013 έως το 2015 ήταν assistant στη Μεγάλη Βρετανία ενώ την τελευταία διετία ήταν ο προπονητής της Under-20 του Ισραήλ. Πλέον αναμένεται να ντεμπουτάρει τον Νοέμβριο, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Guy Goodes has been named as the new head coach of the Israel National Team. The Rishon Le’Zion bench boss takes over from Oded Katash. Good Luck Guy! pic.twitter.com/fpNZURPhGy