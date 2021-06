Πιτίνο: «Έχω χάσει τον ύπνο μου από την transition άμυνα, αλλά είμαι στην παραλία και το ξεχνάω» (pic)

Ο Ρικ Πιτίνο μπορεί να προβληματίζεται από την transition άμυνα της Εθνικής, αλλά όταν πηγαίνει στην παραλία τα αφήνει όλα αυτά για λίγο στην... άκρη.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για το Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά και δέκα ημέρες πριν από το πρώτο τεστ στο τουρνουά «Ακρόπολις» δεν σταματάει να προβληματίζεται για την transition άμυνα. Τουλάχιστον τις ώρες που δεν βρίσκεται στην παραλία...

Με μια χαρακτηριστική ανάρτηση από την παραλία, ο Ρικ Πιτίνο θέλησε να αστειευτεί αναφορικά με το στοιχείο που τον έχει προβληματίσει περισσότερο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πραγματικά δύσκολη η προπόνηση. Έχω χάσει τον ύπνο μου με την transistion άμυνα και η μοναδική θεραπεία είναι η παραλία. Φοβερό περιβάλλον! Η transition άμυνα ξεχάστηκε για λίγο».

Really difficult practice. Transition defense is keeping me from sleeping at night. Only remedy is Privilege Beach House with long time friends. Awesome ambiance! Transition defense has been temporarily forgotten pic.twitter.com/ApU632A61N