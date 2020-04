Τύπος στην Αγγλία στριμάρει τον μαραθώνιο που κάνει στην αυλή του για καλό σκοπό (vid)

Παρ' όλα αυτά τύπος στην Αγγλία ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής αποφάσισε να φέρει την γυμναστική σπίτι του.

Τι εννοούμε; Ο Τζέιμς Κάμπελ ανακοίνωσε πως θα μεταδίδει σε ζωντανή μετάδοση στο Youtube, τον μαραθώνιο 42 χιλιομέτρων που θα κάνει στην αυλή του!

Σωστά διαβάσατε, Στην μικρή αυλή του σπιτιού του. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία την πήρε καθώς θέλει να παρακινήσει τον κόσμο να γυμναστεί στο σπίτι του αλλά και να συγκεντρώσει ένα ποσό από δωρεές.

Τα χρήματα που θα μαζευτούν θα είναι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, προκειμένου να περιθάλψει τον κόσμο που ταλαιπωρείται από την πανδημία.

«Βλέποντας τα νέα στις ειδήσεις, συνειδητοποίησα πως έπρεπε κάτι να κάνω. Ετσι σκέφτηκα "ποια είναι η πιο χαζή ιδέα για να περάσω στην καραντίνα μου;". Είδα τον κήπο μου και αποφάσισα να κάνω έναν μαραθώνιο για καλό σκοπό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Beautiful, isn’t it?

2 duck tape lines 6.4m apart

Drinks/snacks station set up

9am start UK time

Can I hit the £10k target by the end of my attempt at a #6metregardenmarathon?

Link belowhttps://t.co/NxEDEi34pA

Live streamhttps://t.co/ruTE694gSh@NHSuk

Anyone got a jet wash? pic.twitter.com/auaPuthPsH

— James Campbell (@jcampbell0104) April 1, 2020